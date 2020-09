TV Wetzlar wartet weiter auf ersten Landesliga-Sieg

Jetzt teilen:

Wetzlar (lmv). Knapp verpasst haben die Landesliga-Basketballer des TV Wetzlar ihren ersten Sieg. Das Team um Trainer Sadion Hoxhallari unterlag beim TSV Grünberg mit 61:55.

Die Gäste, die eigentlich als die klar bessere Mannschaft gehandelt worden waren, schienen zunächst ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. So legte der TVW, besonders in Person von Abdullah Balkes, der im vorherigen Spiel gesundheitsbedingt aussetzen musste und nun wieder Vollgas geben konnte, einen sehr guten Start hin und setzte sich schnell mit 9:0 ab. Weshalb sich der Grünberger Coach gezwungen sah, in einer Auszeit sein Team aufzuwecken und die völlige Abschirmung von Balkes anzuweisen. Letzteres klappte jedoch nicht wirklich - am Ende der Partie hatte der Wetzlarer 31 Punkte gesammelt. Doch spielten die Gastgeber nun offensiv besser und kamen vor allem durch Wetzlarer Fehlwürfe von der Freiwurflinie immer näher heran. Beim 15:17 hatte der TSV den Abstand schon deutlich geschmälert.

Im zweiten Viertel lieferten sich die Kontrahenten vorerst einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Doch dann legte die Heimmannschaft wie aus dem Nichts einen Schalter um und und überrumpelte die Domstädter immer wieder mit schnellen Angriffen. So gelang ein zwischenzeitlicher 13:0-Lauf, der nur durch fünf wichtige Punkte von Balkes zum Schluss der ersten Halbzeit unterbunden werden konnte. Dennoch sah sich Wetzlar nun zur Pause mit 35:30 hinten. Danach fingen sich die Gäste wieder. Balkes knüpfte an sein starkes Spiel aus den ersten 20 Minuten an und netzte immer wieder, auf der anderen Seite des Feldes war nun eine sehr sicher stehende Verteidigung zu sehen, die vier Minuten keine Körbe zuließ. So eroberte der TVW die Führung noch einmal zurück und lag zu Beginn des Schlussabschnitts sogar mit fünf Zählern (49:44) vorne.

Doch machten sich bei den Gästen, die nur mit zwei Auswechselspielern angereist waren, langsam zwei Probleme breit: eine immer stärker werdende Erschöpfung sowie eine zu hohe Foulbelastung. So knickten die Hoxhallari-Schützlinge immer mehr ein, was sich auch auf der Punktetafel manifestierte. Im gesamten letzten Viertel kam Wetzlar nur zu sechs Zählern und musste sich letztlich knapp geschlagen geben.

Wetzlar: Balkes (31/4 Dreier), Bill, Junquera (5/1), Kirch (10), Litvinov (4), Sarikaya, Sokolovski (5).