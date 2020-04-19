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Sonntag, 19.04.2020 - 19:35
2 min

Vereinsleben kocht bei neuem Reitverein in Biebertal auf Sparflamme

Die Pferdesportgemeinschaft Birkenhof Biebertal besteht seit Dezember 2019 als neuer Reitverein und muss sich bereits in der ersten Saison in Geduld üben.

Laura Fichtner: Für die neu gegründete Pferdesportgemeinschaft Birkenhof Biebertal sportlich erfolgreich und als Pressesprecherin aktiv. Foto: Fichtner

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