Mittwoch,
08.04.2020 - 16:00
3 min
Verkäufer von Pokalen fürchten nur teilweise um ihre Existenz
Die Hersteller und Verkäufer von (Sieger-) Pokalen zählen dieser Tage zu den Branchen, die im weiten Umfeld des Sports mit erheblichen Einbußen durch die Corona-Krise zu kämpfen haben. Doch nicht alle machen sich derzeit Sorgen.
Pilotin Tina Hermann aus Hirzenhain küsst bei der Siegerehrung der Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenburg den Pokal. Foto: dpa
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