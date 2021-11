Vier Büblingshäuser "Hasen" triumphieren in der Kurstadt

Gemeinsam mit dem inzwischen für den ESC Langenargen startenden Marcel Porst (r.) sichern sich die Büblingshäuser Eisstockschützen (v. l.) Marcel Eckhardt, Manuel Wei und Maik Porst den Sieg beim traditionsreichen "4-Hasen-Cup" in Bad Nauheim. Foto: RSV Büblingshausen

WETZLAR - Bereits zum 53. Mal wurde traditionelle "4-Hasen-Cup" für Eisstockschützen in Bad Nauheim, an der auch einige Starter vom RSV Büblingshausen dabei waren, ausgetragen. Unter 2G-Bedingungen fanden sich im Herrenfeld 18 und bei den Damen lediglich vier Mannschaften aus ganz Deutschland im Colonel-Knight-Stadion ein. Bei den Herren wurde in zwei Gruppen á neun Teams gespielt. Nach der Gruppenphase kam es dann noch zu Platzierungsspielen (nach dem Modus Erster der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B, Zweiter gegen Zweiter ...) . Im Damenfeld wurde eine einfache Doppelrunde gespielt.

Bei den Herren ging eine reine Büblingshäuser Mannschaft mit Roland Rink, Klaus Trautmann, Robert Schmitt und Harald Platz in einer - unter anderem mit dem aktuellem Champions-League-Teilnehmer ESC Stuttgart-Vaihingen- stark besetzten Gruppe A auf Punktejagd. Hier kam das Team um Routinier Rink nach durchwachsener Leistung nicht über Platz acht hinaus. Im Platzierungsspiel um Rang 15 bekamen dann die Bad Nauheimer Hausherren den Frust der RSV-Truppe zu spüren und mussten eine 6:20-Klatsche hinnehmen.

Besser lief es in Gruppe B für eine zusammengewürfelte Truppe, die sich erst zwei Tage vor Turnierbeginn formiert hatte. Die Büblingshäuser Manuel Weiß, Marcel Eckhardt und Maik Porst gingen gemeinsam mit Marcel Porst (mittlerweile ESC Langenargen) als Spielgemeinschaft an den Start. Diese musste in der Gruppephase nur eine knappe Niederlage gegen den Bundesliga-West-Teilnehmer EC Wülfrath einstecken und stand damit völlig verdient im Finale.

Dort wartete der WSV Lorsbach, der sich überraschend in Gruppe A durchgesetzt hatte, aber an diesem Tag kein Problem für die junge Spielgemeinschaft darstellte. Nach einem deutlichen 18:3 durfte am Ende der Gewinn des traditionsreichen Turniers gefeiert werden.

Die Büblingshäuser Damenauswahl blieb in der Kurstadt hinter den Erwartungen zurück und musste sich letztlich der Eintracht aus Frankfurt geschlagen geben. Immerhin erreichte man aber mit 6:6 Punkten noch Rang zwei.