Waldgirmeser Reiter laden zu Springturnier

LAHNAU-WALDGIRMES - Der Reit-und Fahrverein Lahnau-Waldgirmes hat zum großen Springturnier geladen. Über die hessischen Grenzen hinaus haben sich Teilnehmer angemeldet, um von Freitag bis Sonntag an Springprüfungen der Klassen E bis M* teilzunehmen.

Prüfungen starten an

allen drei Tagen um 8 Uhr

Immer um 8 Uhr starten die Prüfungen auf dem großen Außenplatz. Am Samstagabend findet eine Cocktailparty mit DJ statt. Das Finale bildet am Sonntag um 17.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse M mit Stechen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.