Wer hat im 55. Super Bowl die besseren Karten?

Kevin Kuhr ist 30 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Wetzlar, wo er auch als Versicherungs- und Finanzmakler arbeitet. Er spielt seit vielen Jahren American Football beim Oberligisten Wetzlar Wölfe - zunächst als Linebacker und Wide Receiver, bevor er als Quarterback einspringen muss und die Spielmacherposition rund zehn Jahre bekleidet. Bis ihn eine Fraktur des rechten Oberarms in der (wegen der Pandemie nur sehr kurzen) Saison 2020 zu einer Pause zwingt und er sich bei den Domstädtern als Offense-Koordinator einbringt. Mittlerweile ist die Verletzung ausgeheilt, sodass Kuhr zum Start der neuen Spielzeit - vermutlich im Frühjahr - wieder als Linebacker auf dem Feld angreifen will. Den 55. Super Bowl schaut er sich diesmal zu Hause "bei einem Bierchen" mit seiner Frau und seinem besten Kumpel an. Auch Corona-bedingt, denn in den vergangenen Jahren war er Mitorganisator des Public Viewings mit bis zu 250 Fans im Wetzlarer Rex-Kino, das mittlerweile geschlossen ist. Ein ausgesprochenens Lieblingsteam in der NFL hat der langjährige Wölfe-QB nicht und hält nach eigener Aussage immer zu der Mannschaft, "das härter zur Sache geht und schneller rennt. Denn Football ist nun mal eine physischer Sport". (lew)