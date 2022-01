Werdorfer Schützen dominieren die Herrenklasse III

Jetzt teilen:

WETZLAR - Bei der Bezirksmeisterschaft in der Disziplin Luftgewehr 10 Meter stehend, die in Erdbach ausgetragen wurde, gingen die ersten vier Plätze in der Herrenklasse III allesamt an Werdorfer Schützen. Thorsten Schneider lieferte mit 390,2 Ringen hier das beste Ergebnis ab und wurde damit Titelträger vor seinen Vereinskollegen Thomas Baumhakl (384,5), Markus Mohri (381,4) und Andreas Koob (373,0). In der Mannschaftswertung der Herren III startete nur das Team des SV Werdorf, das durch Schneider, Baumhakl und Mohri 1156,1 Ringen erzielte.

Klein-Altenstädterin Anja Schulz siegt bei den Damen III

Ebenfalls für die heimischen Farben siegreich blieben in der Damenklasse III Anja Schulz vom SC Klein-Altenstädten mit 371,2 Ringen vor Susanne Koob (360,8/Werdorf) und Burkhard Müller vom SV Stockhausen in der Herrenklasse IV mit 373,4 Ringen vor Bernd Luh (367,9/ Stockhausen) und Willi Jung (354,8/Hüttenberg).

In der Klasse SH2/AB2 mit Hilfsmitteln startete nur Ilse Siebert vom SV Büblingshausen, die sich als Bezirksbeste mit 413,7 Ringen für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Ebenfalls jeweils Bezirksbeste als Alleinstarter wurden bei den Juniorinnen II Esenija Mischin (375,1) und bei den Junioren II Jonas Neidhart (376,0), beide vom SV Steindorf.

Ergebnisse im Überblick

Herren I, Mannschaft: 1. Erdbach (1195,3), 2. Mandeln (1176,3), 3. Steindorf (1164,0), 4. Hüttenberg (1120,7) - Einzel: 1. Sven Oppermann (398,7/Mandeln), 2. Oliver Schmidt (396,6/Hüttenberg). - Damen I, Mannschaft: 1. Erdbach I (1227,7), 2. Erdbach II (1202,9) - Einzel: 1. Merle Baucke (411,4). - Herren II: 1. Peter Neumann (408,4/Erdbach). - Herren III, Mannschaft: 1. Werdorf (1156,1) - Einzel: 1. Thorsten Schneider (390,2), 2. Thomas Baumhakl (384,5), 3. Markus Mohri (381,4). - Damen III: 1. Anja Schulz (371,2/ Klein-Altenstädten), 2. Susanne Koob (360,8/Werdorf). - Herren IV: 1. Burkhard Müller (373,4), 2. Bernd Luh (367,9), beide Stockhausen, 3. Willi Jung (354,8/Hüttenberg). - Jugend männlich: 1. Robin Nassauer (368,7/Mandeln), 3. Finn Luis Wagner (338,0/Lahnau). - Jugend weiblich: 1. Lilly Karle (387,2/Mandeln), 2. Franziska Brück (353,0/Hohensolms). - Junioren II: 1. Jonas Neidhart (376,0/Steindorf). - Juniorinnen II: 1. Esenija Mischin (375,1/Steindorf). - Luftgewehr liegend, Klasse SH2/AB2 mit Hilfsmittel: 1. Ilse Siebert (413,7/Büblingshausen).