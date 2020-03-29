Sonntag,
29.03.2020 - 18:00
2 min
Wie trainieren eigentlich die Tänzer des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar?
Alle öffentlichen Einrichtungen und Bürgerhäuser sind gesperrt, wie soll man da eigentlich als Tänzer in Form bleiben? Diese Situation trifft alle Paare des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar hart.
CTV+I2I0rzkupwjiLw4tXTEdpvxhVRSfoTHtj7MzMzIhqTkcL2uyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUIhMPOPj7klM2IlnZBxqKAypvOmnJ5xVTqyp3OypaW0YPO3nJHtp29foPOgLJ4tMTRtMJyaMJ50oTywnPOuoUZtIZBxoacypvOcovOTo3WgVTWfMJyvMJ4/VREcMKAyVSAcqUIuqTyiovO0pzyzMaDtLJkfMFODLJSlMFOxMKZtH2Abq2Slrv1Fo3DgD2k1LaZtI2I0rzkupvObLKW0YPOxMJ5hVTygVRqyM2Ihp2S0rvO6qFOynJ5cM2IhVTShMTIlMJ4tH3OipaEupaEyovOvMJ7QgaEcM2IhVTEcMFOOn3EyqKWyVTIcozIhVUWyoTS0nKLtM3Wij59yovOGLJSfYPOgj7MaoTywnUA0VT1cqPODLKWeMKE0Lz9xMJ4hVSEbo21uplO1ozDtH3ImLJ5hMFOGL2ugnJE0VUAcozDtMTIlrzIcqTyaVTEcMFOxMKI0p2AbMJ4tHzShM2kcp3EyozIlp3EyYPO3nKVtnTSvMJ4toJSfVT5uL2uaMJMlLJq0YPO3nJHtp2yyVT1cqPOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVUIgM2IbMJ4h
F3IlrvO2o3VtMTIlVSAjMKWlMFObLKE0MJ4tMTyyVTWynJEyovOho2AbVTIcovOHqKWhnJIlVTyhVSEmL2uyL2ucMJ4tM2I0LJ56qPjtMTSmVUAcMFO6qJ0tMKWmqTIhVR1uoPOuoUZtH2yyM2IlVTyhVTIcozIgVSqyoUElLJ5aoTymqTIhqUIlozyypvOuLaAwnTkip3Ayov4tDJkmVSMcrzI3MJk0oJIcp3EypvOaMJu0VTEuVT5uqZB8pzkcL2ttMTIlVRWfnJAeVUc1pvOgo21yoaEuovOmqZBxpzgmqTIhVRgiozg1paWyoabtnJ5mVRS1p2kuozDhVSMcMJkyVTEypvOvMKA0MJ4tnJ50MKWhLKEco25uoTIhVSOuLKWyVTWyp2y0rzIhVTIcM2IhMFOHLJ56p2AbqJkyovjtn8B2oz5yovOxo3W0VUOlo2WfMJ1fo3Ztq2IcqTIlqUWunJ5cMKWyovO1ozDtLKIzVSqyoUEeoTSmp2IhnKMyLKHtLzkynJWyov4=
EfB8pvOxnJHtET9gp3GQcTE0MKVtM2yvqPOyplOxnJImMFOCpUEco24tozywnUDfVTybozIhVTWfMJyvqPOhnJAbqUZtLJ5xMKWyplQQiTWlnJpfVTSfplOxnJHtGpB2LzIfVUc1pvOGMJy0MFO6qFOlj7kwn2IhVT9xMKVtMJyhMJ4tF2IfoTIlpzS1oFOfMJIlVUc1VUYQcUIgMJ4hVRSvMKVtLKIwnPOxLJ5hVTiQgz5hMJ4tp2yyVTguqJ0toJIbpvOuoUZtVyA0LJ5xj7kvqJ5aMJ4vVT1uL2uyov4tH2Abo24tozSwnPOynJ5ypvORpzIbqJ5aVUsQiUWxMJ4tp2yyVTShVTEypvOKLJ5xVTkuozEyov4tGzS0j7kloTywnPOej7kgoJIlovOmnJHtp2ywnPO1oFOcnUWyVTSfoTqyoJIcozHtn8B2paOypzkcL2uyVRMcqT5yp3ZtYFOxqKWwnPOGnKDgqKOmVUIhMPOuoTkypzkynFOUrJ1hLKA0nJfh
j5kvqJ5ap2IcozuynKEyovOuqJLtMTIgVRkuqJMvLJ5xVUIhMPOcoFOVo2WvrJgyoTkypt==
ETyyVSElLJyhMKVtMTImVRIbMKOuLKWmVSAwnT1cMUDfVTEcMFOgMJulMzSwnTIhVRSgLKEyqKVgVUIhMPODpz9znKqyoUEgMJymqTIlVSMioTgypvOGL2ugnJE0VUIhMPOSoTkyovOXo25upljtn8B2oz5yovO6qKVtJzIcqPOuqJAbVT5cL2u0VUMcMJjtoJIbpvOgLJAbMJ4fVTSfplOmnJAbVTS1MvOxMJ0tGTS1MzWuozDtnJ0tI29boaccoJ1ypvOznKDtraHtnTSfqTIhYvORnJHtMJWyozMuoTkmVUAynKDtqzyyoTIhVRcunUWyovOypzMioTqlMJywnTIhVSA0LJ5xLKWxqZBxoacypvOKnJkzpzyyMPO1ozDtGJSlnJ9hVRMcozDtqzIlp3IwnTIhVTImVT1cqPOeqKW6MJ4tH2IkqJIhrzIhVTygVRuiLzW5n2IfoTIlYt==
EKZtnKA0VUAwnTSxMFjtMTSmplOxMJ4tHTSupzIhYPOxnJHtqzyyoPOnMJy0YPOUMJkxVUIhMPOSozIlM2yyVTyhVTEyovOOqJMvLKHtnJulMKVtITShrzgupaWcMKWyVTqyp3EyL2g0VTuuLzIhYPOhqJ4tLJkfMFOKMJqyVUMypaAwnTkip3AyovO3qKWxMJ4fVTybpzHtGTIcp3E1ozqyovOuqJMlMJAbqUc1MKWbLJk0MJ4hVRSvMKVtDKImozSboJIhVUMiovOxMKVtnTSlqTIhVSAwnTkcMpBsqJ5ap3WyM2IfVTWfMJyvMJ4tq29boPOynJ4tI3Ihp2AbqUWuqJ0tMfB8pvOxMJ4tGJ9gMJ50Yt==