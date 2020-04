5 min

Wie viel Sport ist 2020 noch möglich?

In Rheinland-Pfalz öffnen Sportanlagen wieder, Hessen will nachziehen. Doch Normalbetrieb ist noch fern. Sehr fern. Steigen in manchen Sportarten dieses Jahr gar keine Wettkämpfe mehr?

Von Tobias Goldbrunner Leitung Sport