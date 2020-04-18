Samstag, 18.04.2020 - 00:00
5 min
Wie viel Sport ist 2020 noch möglich?
Von Tobias Goldbrunner
Leitung Sport
I0ySH0WOERIBVP0tETyyVR5uL2ulnJAbqPOuqKZtGJScoabtp2AboUIaVTSgVRMlMJy0LJptp29zo3W0VTuinTHtI2IfoTIhYvORnJHtpzuynJ5fLJ5xYKOzj6EfrzymL2uyVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlO0MJyfqTHtoJy0YPOxLKAmVUAjo3W0oTywnTHtDzI0j6E0nJq1ozqyovOuoTkynJ5yYPO6qFO6q2IcqPOiMTIlVT1cqPODMKWmo25yovOxMKZtMJyaMJ5yovOVLKImnTSfqUZtnJ0tEaWynJIhVUMiovOAo250LJptLJ4traIfj6Emp2yaVUAcozDhVSIhMPO6q2SlVUIhqTIlVRWyoaI0raIhMlO2o24tH3OipaEuozkuM2IhYvORnJImVTqyoUEyVToQiUVtFJ5xnKMcMUIuoUAjo3W0LKW0MJ4tq2yyVRkynJAbqTS0nTkyqTyeYPOFqJEypz4fVSEyoz5cpljtE29fMvjtHzIcqTIhYPOGMJqyoT4tqJ5xVRk1MaEmpT9lqPOiMTIlVZBxnT5fnJAbMFjtLzIcVTEyozIhVTEuplOYo250LJg0qzIlLz90VUIhMPOxMKVtGJyhMTImqTSvp3EuozDtMJyhM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVRS1p2qyoz9goJIhVUAcozDtH2Abq2ygoF0tqJ5xVSAjLpBsLfBxMTIlYPOaMJ5uqKAiVRMcqT5yp3AmqUIxnJ9mVUIhMPOPLJEyp2Iyov4tE2kynJAbrzIcqTyaVT11p3ZtMTIlVSElj6EaMKVtMTIlVRIcoaWcL2u0qJ5aVUc1p3EcoJ1yov4tDaIhMTImn2SxMKWuqTufMKEyovO1ozDtDzIlqJMmp3OipaEfMKVtMZB8pzMyovOcovOFnTIcozkuozDgHTMuoUbtnJ4tLJkfMJ4tH3OipaEupaEyovO0pzScozyypzIhVBXNxlOyLzIhMzSfoUZtqJ50MKVtDzIlj7kwn3AcL2u0nJq1ozptMTIlVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRS1MzkuM2IhYt==
DzIcVTEyovOJMKWynJ5yovOaoZB8nUEyovOcovOdMJEyoFOTLJkfVTEcMFORpfBxnUEyYvOKLKZtnTIcj590VTEuplOzj7klVUIhpm8tEZB8pzMyovO3nKVtq2yyMTIlVTS1Mz1uL2uyow8tIJ5xVUqyoz4tnzRfVUqcMFOipzquozymnJIlMJ4tq2ylVTEcMFOBqKE6qJ5aVTEypvOOozkuM2IhClOGL2ufnJKQa2kcL2ttopB8p3AyovOxnJHtDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5yqz9lM2SvMJ4tq2IcqTIlnTyhVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyov4tEJyhnJqyVSMypzIcozHtqzIln8B8ozEyqTIhVUIgM2IbMJ5xYPOxLKAmVUAcMFOcnUWyVSEipzHtLJ0tGJ9hqTSaVZB2MzMhMJ4hVSMcMJkyVTShMTIlMFOvLKEyovOcnUWyVR1cqTqfnJIxMKVtqJ0tE2IxqJkxYvOWovOgLJ5wnTIhVRShoTSaMJ4tLzIznJ5xMKDtp2ywnPODMKWmo25uoPOcovOYqKW6LKWvMJy0YPOgLJ5wnTHtF2k1LaZtopB8p3AyovOGL2ucL2u0pTmQcT5yVToQiUVtnJulMFOHpzScozyhM3AapaIjpTIhVTIlp3EyoTkyov4tEKZtMZB8pzMyovOdLFOhnJAbqPOuoTkyVR1cqTqfnJIxMKVtM2kynJAbrzIcqTyaVUElLJyhnJIlMJ4h
H2AbozIfoPOzpzSaqTIhVTEuoz4tLKIwnPOxnJHtnTImp2ymL2uyovOBLJAbLzSlowbtI2yyVUAcMJu0VTEuplOvMJxtqJ5mVTS1pm8tETyyVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlOcovOKnJImLzSxMJ4tqzIln8B8ozEyqTHtLJ0tEaWynKEuMlOcovOynJ5ypvOJMKWipzEhqJ5aYPOxLKAmVSAjo3W0p3GQcUE0MJ4tqz9lMKWmqPOaMKAwnTkip3AyovOvoTIcLzIhYvOOqKAhLJugMFObnJIlBvOPqJ5xMKAeLJEypzS0nTkyqTIhVTGQiUWzMJ4tLJ4tDaIhMTImYFO1ozDtGTShMTImp3GQiUE6pUIhn3EyovO0pzScozyypzIhVBXNxlOmo2WuoTDtMKZtMTIhVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRIloTSmplNboKI0oJUQa2kcL2ttLJ4tMTyyp2IgVSAuoKA0LJpcVTqcLaDhVSqynKEypzHtGT9wn2IlqJ5aMJ4tn8B2oz50MJ4tofBxL2umqTHtI29wnTHtMz9fM2IhYvOFo2kfqPOxMKVtH3OipaDtLJkmolO3nJIxMKVtLJ4/
E2Icp3EypaAjnJIfMFOzj7klVUMcMJkyVRkcM2IhVTgynJ5yVR9jqTyiot==
4bPrGzS0j7kloTywnPO0qKDtMTSmVTI4qUWyoFOaqKGvtWjfVT1ynJ50VSA0MJMuozyyVRguqJjfVR11qUEypvO1ozDtIUWunJ5ypzyhVTEyplOALJyhrzIlVScynT5eLJ1jMv1KMJk0oJIcp3EypaZtGzyeoTSmVRguqJjhVBXNaxEuMUIlL2ttn8B2oz5yovO3nKVtq2yyMTIlVTEyqKEfnJAbVT1ynUVtDJW3MJAbp2k1ozptnJ5mVSElLJyhnJ5aVTWlnJ5aMJ4hVRSvMKVto2VtMKZtZwNlZPOho2AbVSqyqUEej6EgpTMyVTqcLaDfVTymqPOxMKW3MJyfVTIcovOaLJ56VTShMTIlMKZtITuyoJRh4bPpVSAioTjtnTIcj59yowbtIz9hVTEypvOBo3WgLJkcqZBxqPOcp3DtMTIlVSAjo3W0VUAiVUqcMFOuoTkyVTShMTIlMJ4tGTIvMJ5mLzIlMJywnTHtoz9wnPO3MJy0VTIhqTMypz50YvORnJHtDaIhMTImpzIanJIlqJ5aVTuuqPOUpz/Qa3MypzShp3EuoUE1ozqyovOvnKZtoJyhMTImqTIhplNmZF4tDKIaqKA0VUIhqTIlp2SaqP4tEKujMKW0MJ4tq2yyVRqypzSfMPOVLKIaYPOxMKVtHUYQcUAcMTIhqPOxMKVtI2ymp2Ihp2AbLJM0p2SeLJEyoJyyVRkyo3OioTEcozRfVUMypaqynKAyovOxLKWuqJLfVTEup3ZtMTyyVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOypaA0VTIhMTHfVUqyoz4tMJyhVRygpTMmqT9zMvOaMJM1ozEyovOmMJxhVR5cMJ1uozDtn2ShovOmLJqyovjto2VtMTSmVQVjZwNtoz9wnPOxMKVtEzSfoPOcp3DhVRMcozEyovOxMJ1hLJAbVTyhVUMcMJkyovOGpT9lqTSlqTIhYPO2o3VtLJkfMJ0tnJ4tnzIhMJ4fVTyhVTEyozIhVRiQgaWjMKWeo250LJg0VTWyp3EynUDfVTqupvOeMJyhMFOKMKE0n8BxoKOzMFO1ozDtDzIaMJqhqJ5aMJ4toJIbpvOmqTS0qQ8=
E3IhozSlVSsQgzWeMFjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtMTImVRWup2gyqTWuoTjgDaIhMTImoTyanKA0MJ4tEaWuozgzqKW0VSAerJkcozIlpljtLJ50q29lqTI0VTS1MvOxnJHtEaWuM2HtqJ5mMKWypvOnMJy0qJ5aYPOiLvOxnJImMFOUMJMunUVtLzImqTIbqQbt4bPrGJ9gMJ50LJ4tq2IlMTIhVUMcMJkyVSA6MJ5upzyyovOvMKAjpz9wnTIhVUIhMPOuozqyMTSwnUDh4bPpVRImVUAynFOuoUAiVTS1L2ttozywnUDtLKImraImL2ufnJKQa2IhYPOxLKAmVTEcMFOhj6EwnUA0MFOGLJymo24fVTEuoz4tp3EupzftM2Iej7klraDfVTIlp3DtnJ0tFzShqJSlVQVjZwRtLzIanJ5hqP4t4bPrDJkmolOdLFjtMTyyVRqyMzSbpvOvMKA0MJu0YhXNaPOUoTIcL2u6MJy0nJptnT9zMzIhVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVTEypvOYoUIvplO3MJy0MKWbnJ4fVTEcMFOun3E1MJkfMFOFqJ5xMFO6qFOSozEyVUc1VTWlnJ5aMJ4hVR5iqTMuoTkmVTShVUqyozyaMJ4tH3EuozEipaEyov4tIJ5xVTIvMJ4toJy0VRqynKA0MKWmpTyyoTIhYvOKj7Mvn2HtLzI0o250YPOxLKAmVBXNazIcM2IhqTkcL2ttLJkfMFOYoUIvplOcovOynJ5ypvOyrTymqTIhrzWyMUWinTIhMTIhVSAcqUIuqTyiovOmnJ5xYvOGpT9hp29lnJ5aYFO1ozDtITywn2I0YHIcoz5unT1yovOgLJAbMJ4tnJ0tDzSmn2I0LzSfoPO3MJy0VZB8LzIlVQxjVSOlo3cyoaDtMTIlVRqyp2SgqTIcoz5unT1yovOuqKCvtWjhVSOupaEcMJ4to2uhMFOnqKAwnTS1MKVtp2IcMJ4tMTIhoz9wnPOynJ5yVR9jqTyiov4t4bPrH2yyVTWcMKEyovOxMJ4tH3OioaAipzIhVTEcMFOyoaEmpUWyL2uyozEyovODoTS0qTMipz1yovjtp2ywnPO6qFOjpfBxp2IhqTyypzIhYvOKMJ5hVUqcpvOcoFOXqJ5cVTEcMFOGLJymo24tqJ50MKVtDKImp2AboUImplOxMKVtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0VUc1VRIhMTHtp3OcMJkyovOej7MhoaEyovjtnZBxqUEyovO3nKVtraIgnJ5xMKA0VTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVTEcMKAyVRSlqPO2o24tH3OcMJkyovOgLJjtLKIzVTEypzIhVRE1pzAbMfB8nUWvLKWeMJy0VUc1VUEyp3EyovO1ozDtLKImVTEyovOaMJ1uL2u0MJ4tEKWzLJulqJ5aMJ4tnTIlLKImVUc1VTkypz5yov4tETSmVUqcpzDtqJ5mVTI4qUWyoFObMJkzMJ4traHtMJ50p2AbMJyxMJ4fVUquplO3nKVtn29goJIhMTHtH2Scp29hVT1uL2uyovjtq2IhovOyplO0LKEmj6EwnTkcL2ttp28tp2IcovOmo2kfqTHfVTEup3Ztq2ylVT9bozHtJaImL2uuqJIlVUAjnJIfMJ4topB8p3A0MJ4hVSAcMFOej7MhoaEyovO1oaZtnTIfMzIhVTEcMFOaMKAwnTSzMzIhMJ4tH3ElqJg0qKWyovO6qFOypzuuoUEyovO1ozDtMJyhMzSwnPOfj6EhM2IlVUc1VZB8LzIloTIvMJ4h4bPp
FJ4tMzSmqPOuoTkyovOGpT9lqTSlqTIhVUqypzEyovOaMKWuMTHtMTyyVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnUA0MJ4tH3cyozSlnJIhVTE1pzAbM2ImpUWiL2uyov4tGJywnTSyoPOSqzIlpljtHUYQcUAcMTIhqPOxMKVtIz9foTI5LzSfoP1PqJ5xMKAfnJquYPOmpUWcL2u0VUMiovQvtW5aMJoQiTufqPNkAGQvtWjhVRI2MKWmVUAuM3D6VREcMFOZnJquVTiQgz5hqTHtMJyhMJ4tH2Scp29hp3EupaDtLJVtFzShqJSlVTIlopB2M2kcL2uyovO1ozDtqzIln3WuMaEyov4t4bPrETyyVRMlLJqyVTymqPOuLzIlVTIvMJ4fVTiQgz5hMJ4tMTyyVSMypzIcozHtMTyyVSAjnJIfMKVtj7kvMKVtGJ9hLKEyVTucoaqyMlObLJk0MJ4/4bPpVRWdj7MlovOGMJyjpPjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtMTImVRuuozEvLJkfYHIlp3EfnJqcp3EyovOVH0ptI2I0rzkupvjtpzIaqPOxMKW3MJyfVTShYPOxnKWyn3Dtp28tqzyyoTHtH3OcMJkyVTyhVTEypvOeo21gMJ5xMJ4tHaIhMTHtq2yyVT3QgzqfnJAbYPOmo2kfqTIhVTEcMKAyVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT51pvOinT5yVSc1p2AbLKIypvOmqTS0qTMcozEyovOej7MhozIhYPOvMKq1p3A0VTyhplOhMKIyVUc1VTkyM2IhYvOXMJEyplOUMJymqTIlp3OcMJjtn29mqTHtMTIhVSMypzIcovQvtW5ynJ5yovObo2uyovOzj7khMaA0MJkfnJqyovOSqKWiYHWyqUWuM+XNaP4tDzIcVTEyovOVLJ5xLzSfoTIlovOmo2kfVTSgVREcMJ5mqTSaVUMypziQiT5xMKDtq2IlMTIhYPOiLvOxnJHtoTS1MzIhMTHtH3OcMJk6MJy0VTSvM2Ivpz9wnTIhVUqcpzDhVREcMFORMKI0p2AbMFOSnKAbo2AeMKxgGTyaLFjtMTyyVTEcMFOFqJ5xMFNlZQR5YmVjZwNtqz9lrzIcqTyaVTWyMJ5xMKDtnTS0YPObo2MzqPO3MJy0MKVtLKIzVTIcozIhVSAunKAiozWyM2yhovOuoFNkBP4tH2IjqTIgLzIlYvORLFOUMJymqTIlp3OcMJkyVTSvMKVtn2IcozHtG3O0nJ9hVUAcozDfVUAiVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhYPOcp3DtMJyhVUAjj6E0MKWypvOGqTSlqPOgj7MaoTywnP4tE2SlVTIlp3DtnJ0tozI1MJ4tFzSbpw8=
EKujMKW0MGbtE2Ihj7kaMJ5xVSEyp3EmVToQiUVtHUWiMzxgEaKQa2WuoTjtqzIlMfB8M2Wupt==
DKIwnPOcovOGpT9lqTSlqTIhYPOcovOxMJ5yovO3MJ5cM2IlVRiQgaWjMKWeo250LJg0VTuypaWmL2u0YPOvMKA0MJuyovOcoJ1ypvOgMJulVSc3MJyzMJjfVT9vVQVjZwNtI2I0qTiQcT1jMzHtLKImM2I0pzSaMJ4tq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVBXNaxywnPOeLJ5hVT1cpvOhnJAbqPO2o3WmqTIfoTIhYPOxLKAmVTEuplOJnKW1plOjoZB2qUcfnJAbVUMypaAwnUqcozEyqPO1ozDtLJkfMKZtq2yyMTIlVT5ipz1uoPO3nKWxYvOGpT9lqPO3nKWxVTIcozImVTEypvOfMKE6qTIhVREcozqyVUAynJ4fVTEcMFOcovOPMKElLJAbqPOaMKciM2IhVUqypzEyovOgj7kmp2IhYvOWL2ttM2kuqJWyVTygoJIlVT5iL2tfVTEup3ZtHTSlnKZgGzy6rzRtMTSmVTkyqUc0MFOFMJ5hMJ4tMTImVRcunUWyplNlZQVjVUquphXNaPjtp2SaqPOyqUquVTEypvOvMJkanKAwnTHtHzSxp3EupvOHnT9gLKZtETHtE2IhMUDhVREypvOxMKI0p2AbMFOHMJ5hnKAjpz9znFOXLJ4gGTIhozSlMPOGqUW1MzLtMKW3LKW0MKDtraIgVRWynKAjnJIfVT5cL2u0VT1ynUVfVTEup3ZtMTyyVTyhqTIlozS0nJ9hLJkyVSEiqKVtnJulMJ4tH3OcMJkvMKElnJIvVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT5iL2ttMJyhoJSfVTS1Mz5coJ10YvQvtW5SnJ5zLJAbVUqynJjtMKZtozywnUDtopB2M2kcL2ttp2IcovO3nKWxYPOxLKAmVSAjnJIfMKVtLKIzM3W1ozDtMTIlVUIhqTIlp2AbnJIxoTywnTIhVSWynKAyLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhVUc1VTEyovOHqKWhnJIlMJ4tpzIcp2IhVTiQgz5hMJ4tqJ5xVTImVTS1L2ttLJ4tMTIhVSE1pz5cMKWipaEyovOaMJ51MlODpz9voTIgMFOanJW04bPpYPOmolOxnJHtozS0nJ9hLJkyVR51oJ1ypvO6q2IcYt==
EJyhVT3QgzqfnJAbMKZtHUWiLzkyoFOvMKAwnZBxMaEcM3DtLKIwnPOmL2uiovO2nJIfMGbtI2SmVTqyp2AbnJIbqPjtq2IhovOEqJSfnJMcn2S0nJ9hp3qyqUEvMKqypzWyVToQiUVtG2k5oKOcLFOhnJAbqPOcovNlZQVjVUA0MJyaMJ4tn8B2oz5yow8tI2yyVTymqPOxLKZtMKE3LFOvMJxtMTIhVRkynJAbqTS0nTkyqTIhClOGpTIypv0to2EypvORnKAeqKA3qKWzVTIlp2AbMJyhMJ4traqupvOlMJSfnKAcMKWvLKVfVTSvMKVtq2yyVUAioTjtLzIcVTEyovOZj6E1MzIhVRSvp3EuozDtM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhClORMKVtER9GDvO3nJkfVUAcL2ttLJ4tH3Oyn3IfLKEco25yovOhnJAbqPOvMKEynJkcM2IhYPO2MKW3MJymqPOxLKWuqJLfVTEup3ZtoJShVUc1ofBxL2umqPOuoTkyovOGpT9lqTSlqTIhVTuyoTMyYPOxnJHtI2yyMTIlLKIzozSboJHtMTImVSElLJyhnJ5ap2WyqUWcMJWmVUc1VTIlopB2M2kcL2uyov4=
IJ5xVUqcMFOmnJIbqPOyplOvMJygVRM1j59vLJkfVTS1pm8tETyyVREyqKEmL2uyVRM1j59vLJkfYHkcM2Rtq8B8oaAwnUDtp2ywnPOhLJAbVUqcMFO2o3VfVTygVR1unFOxnJHtH2Scp29hVUqcMJEypvOuqJMhMJugMJ4traHtn8B2oz5yov4tETyyVRyxMJHfVTEcMFOHMJSgplOgMJuloJSfplOxnJHtI29wnTHtqTImqTIhVUc1VTkup3Ayovjtp29lM3DtMfB8pvOYpzy0nJfhVRS1L2ttq2IhovOhLJAbVRShM2SvMJ4tMTImVRWypaIzp3MypzWuozEmVBXNaxSen3WyMTy0nJIlqTHtGTSvo3WyVTyhVTEypvOAMJEcrzyh4bPpVTqyofB8M2IhMPOHMKA0plO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOmqTIbMJ4tn8B2oz50MJ4hVSMipaA0LJ5xVRI2LJ5aMJkiplOYo3Emo3OiqJkiplOmLJq0MFOxMKVt4bPrDzyfMP1nMJy0qJ5a4bPpBvQvtW5GMJkvp3Dtq2IhovOxnJHtZmLtIzIlMJyhMFOcnUVtHTIlp29hLJjtLJkfMFO6q2IcVSEuM2HtoJy0VTcyq2IcoUZtAQNfVQHjVSOypaAiozIhVTE1pzAbqTImqTIhVUsQiUWxMJ4fVTkcMJqyovO3nKVtqJ50MKVtMJyhMJ0tnTSfLzIhVSOlo3cyoaDtMTIlVSEyp3DgF2SjLKccqZBxqTIhYvORLKZtnKA0VTyhVTSvp29fqKEyovOnLJufMJ4tp28tM2IlnJ5aYPOxLKAmVTEuplOlMJqco25uoPO2o3VtG3W0VTIcozMuL2ttp28toJy0M2IgLJAbqPO3j7klMTHh4bPp
I2yyVTSvMKVtq8B8pzEyVTImVTygVRSgLKEyqKWzqpBsLzSfoPO3MJy0MKWaMJuyow8tGzSwnPOWozMipz1uqTyiozIhVUIhp2IlMKVtJzIcqUIhMlOmo2kfMJ4tMTyyVRkuozEyp3MypzYQcT5xMFOynJ5yovOGLJymo25uLzWlqJAbVTWypzIcqUZtLzImL2ufo3AmMJ4tnTSvMJ4hVRSfoTIlMTyhM3ZtopB8p3AyovO3o2ufVTIlp3Dtoz9wnPOdqKWcp3Ecp2AbMFORMKEunJkmVTqyn2mQcUW0VUqypzEyov4tFJ0tEzSfoPOynJ5yplOOLzWlqJAbplOiMTIlVTIcozIlVRShoaIfoTyypaIhMlOxMKVtHaIhMTHtLzImqTIbqPO6qJ0tDzIcp3OcMJjtMJyhVRuuMaE1ozqmpzymnJgiVTEyplOJMKWvLJ5xMKZhVREypvOVMKAmnKAwnTHtqJ5xVSCQiTE3MKA0MTI1qUAwnTHtEaKQa2WuoTjgIzIlLzShMPO3o2kfqTIhVT3QgzqfnJAbMFOGrzIhLKWcMJ4tozywnUDtn29goJIhqTyypzIhYvOTj7klVT7QcTAbp3EyVSqiL2uyVUAcozDtLJWypvOGnKE6qJ5aMJ4tM2IjoTShqP4tETIlVRWurJIlnKAwnTHtEaKQa2WuoTjgIzIlLzShMPOmpUWuL2ttp2ywnPOuoFOTpzIcqTSaVTEypaqynJjtMTSzj7klVTS1pljtMTyyVSW1ozEyVTSgVQRhVSAypUEyoJWypvOzo3W0raIzj7kbpzIhYvOSnJ5mVTymqPOxMJMcozy0nKLtn2kupwbtEKZtM2yvqPO3MJy0MKWbnJ4tnJ4tLJkfMJ4tH3OipaEupaEyovO6LJufpzIcL2uyVUIhM2IeoZBxpaEyVRMlLJqyovQvtWZtqJ5xVTEuplO3o2ufVT5iL2ttp2IbpvOfLJ5aMF4=