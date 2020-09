Wölfe spielen 2020 keinenOberliga-Football

Jetzt teilen:

Wetzlar (red/lew). Was bislang schon als ziemlich wahrscheinlich galt, ist jetzt Fakt: Die Wetzlar Wölfe spielen in der Saison 2020 kein American Football in der Oberliga. Dies hat der Verein auf seiner Facebookseite mitgeteilt. Zwar habe sich der Verband noch immer nicht abschließend zu einer endgültigen Absage geäußert, "aber die Oberliga-Teams haben sich in selten da gewesener Einigkeit geschlossen dafür entschieden, 2020 keine reguläre Saison zu spielen", heißt es in dem entsprechenden Beitrag.

Aktuell sei die Lage rund um die (erneute) Ausbreitung des Coronavirus mehr als unsicher, gesicherte Prognosen zu Spielen inklusive Zuschauer könnten nicht abgegeben werden. "Durch die Trainingseinschränkungen konnten wir nicht in dem Maße trainieren und uns vorbereiten, wie dies nötig gewesen wäre. (...) Wir sehen uns nicht in der Lage, sofern Zuschauer bei Spielen überhaupt zugelassen wären, die Vorgaben aus den Hygienekonzepten finanziell und organisatorisch umzusetzen", schreibt der Verein aus der Domstadt. "So schwer es uns auch fällt, 2020 ohne einen einzigen Gameday hinter uns zu bringen, es bleibt uns leider keine Alternative. Wir haben jetzt bereits mit der Vorbereitung für die Saison 2021 begonnen, in der wir dann hoffentlich wieder mit euch gemeinsam viele Siege feiern können", richten sich die Wölfe an ihre Anhängerschaft und kündigen für diesen Herbst eventuell noch das ein oder andere Freundschaftsspiel bei freiem Eintritt an, falls es die Lage zulässt.

Bezüglich der bereits erworbenen Dauerkarten werden verschiedene Möglichkeiten angeboten: Entweder die Fans bekommen den bereits gezahlten Betrag zurückerstattet, erhalten die Tickets für die Saison 2021 kostenfrei oder sie verzichten auf eine Rückerstattung sowie auf Dauerkarten 2021 und spenden den Betrag dem Verein.