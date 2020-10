Zoé Deusing auf den Weg in die nationale Spitze

Seit sie acht Jahre alt ist, reiter Zoé Deusing, die in Niederquembach, einem Ortsteil von Schöffengrund, wohnt. Mit acht bekam sie erstes Pferd, mit elf entdeckte sie die Vielseitigkeit mit ihrem damaligen Pony Nerino. Seit einem Jahr tritt sie für den Reit-und Fahrverein Schwalbach an, vorher trainierte sie in Drommershausen im Landkreis Limburg-Weilburg bei der Reitanlage Weber. Die 16-Jährige besucht die elfte Klasse der Goetheschule in Wetzlar. Bis zu ihrem Abitur möchte sie auf jeden Fall in Niederquembach bleiben, danach kann sie sich vorstellen, zur Bundeswehr zu gehen, um dort zu reiten. Natürlich aber nur mit ihren Pferden. (tis)