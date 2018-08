Acht Medaillen, aber viel zu tun: Die Lehren der Schwimm-EM

European Championships

Glasgow (dpa) - Zweimal Gold, zweimal Silber, viermal Bronze: Die deutschen Beckenschwimmer haben bei der EM in Glasgow mehr Medaillen als vier Jahre zuvor bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin gewonnen. Die EM vor zwei Jahren in London war im Olympiajahr kein Maßstab.

