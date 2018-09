Achtelfinal-Aus für Ovtcharov bei Tischtennis-EM

Europameisterschaft

Alicante (dpa) - Timo Boll steht im Viertelfinale, Dimitrij Ovtcharov ist am Samstag ausgeschieden: Bei der Tischtennis-EM in Alicante ist in der Runde der besten Acht nur noch einer der beiden deutschen Topfavoriten vertreten.

Copyright © mittelhessen.de 2018