DVV-Frauen verlieren nach drei Siegen wieder

Nationenliga

Bromberg (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga nach drei Siegen in Serie wieder verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag in Bromberg gegen Gastgeber Polen mit 1:3 (21:25, 25:21, 20:25, 9:25).

