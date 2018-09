Das bringt der letzte Tag der Ruder-WM

Überblick

Plowdiw (dpa) - Am Ende der Ruder-WM stehen die Höhepunkte in den Königsdisziplinen Einer und Achter an. In beiden Endläufen darf der DRV auf eine Medaille hoffen. Darüber hinaus sind Deutsche in zwei weiteren Finalläufen vertreten. Die Deutsche Presse-Agentur bewertet die Chancen.

