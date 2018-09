Deutsche Gymnastikgruppe für WM 2019 qualifiziert

Erster Schritt zu Tokio 2020

Sofia (dpa) - Die deutsche Gymnastikgruppe hat den ersten Schritt zu einer Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio geschafft. Die Formation des Deutschen Turner-Bundes (DTB) sicherte sich bei den Weltmeisterschaften in Sofia mit einem zwölften Platz die Teilnahme an den nächsten Titelkämpfen 2019 in Baku.

