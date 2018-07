Deutsche Hockey-Damen starten mit Sieg in die WM

3:1 gegen Südafrika

London (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in London gestartet. Am Samstag gewann das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger sein Auftaktmatch gegen Südafrika verdient 3:1 (1:0).

