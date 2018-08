Deutsche Segler mit zweimal Bronze auf Platz 14

Nationenwertung

Aarhus (dpa) - Deutschlands Segler haben die Weltmeisterschaften in den zehn olympischen Klassen vor Aarhus/Dänemark auf Platz 14 in der Nationenwertung abgeschlossen. Bei den Titelkämpfen waren 1.400 Segler aus 85 Ländern am Start.

Copyright © mittelhessen.de 2018