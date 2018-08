Deutsche Turner als Dritte ins Team-Finale der EM

Nguyen stürzt am Barren

Glasgow (dpa) - Als Olympia-Held Andreas Toba als Letzter seine Übung am Pauschenpferd beendet hatte, klatschten seine Teamgefährten erleichtert in die Hände. Die deutschen Turner haben bei den Europameisterschaften zum elften Mal in Serie das Team-Finale erreicht.

