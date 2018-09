Drei deutsche Judokas kämpfen bei WM um Medaillen

Turnier in Baku

Baku (dpa) - In Weltmeister Alexander Wieczerzak, Martyna Trajdos und Dominic Ressel haben am Sonntag gleich drei deutsche Judokas den Sprung in die Finalkämpfe der Weltmeisterschaft in Baku geschafft.

