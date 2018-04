Ex-Ironman-Weltmeister Kienle startet in Roth

Triathlon

Roth (dpa) - Der Triathlet und ehemalige Ironman-Hawaii-Sieger Sebastian Kienle hat einen Start bei der Challenge Roth am 1. Juli angekündigt. Der 33 Jahre alte Baden-Württemberger geht als Topfavorit in die 35. Auflage des Rennens in Mittelfranken.

