Hamburger Duell um Titel bei Damen - West-Finale bei Herren

Hockey-Meisterschaft

Krefeld (dpa) - Die Damen vom Club an der Alster und Uhlenhorster HC sowie die Herren von Rot-Weiss Köln und Uhlenhorst Mülheim bestreiten am Sonntag die Endspiele bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Krefeld.

