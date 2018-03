Ironman-Weltmeister Lange startet über Kurzdistanz

Triathlon

Buschhütten (dpa) - Patrick Lange wird am 6. Mai sein erstes Rennen in Deutschland nach dem Gewinn der Ironman-WM im Oktober vergangenen Jahres bestreiten. Der 31 Jahre alte Hesse tritt beim EJOT Triathlon Buschhütten an, der nach einem Jahr Pause im südlichen Westfalen wieder stattfindet.

Copyright © mittelhessen.de 2018