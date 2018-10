Kenianer Kiptum verbessert Halbmarathon-Weltrekord

Lauf in Valencia

Valencia (dpa) - Der Kenianer Abraham Kiptum hat den über acht Jahre alten Halbmarathon-Weltrekord verbessert. Der 29-Jährige siegte am in Valencia in 58:18 Minuten und war damit fünf Sekunden schneller als Zersenay Tadese aus Eritrea am 21. März 2010 in Lissabon.

