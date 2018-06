Mutter und Heldin: Brouwer neue Segel-Ikone der Niederlande

Volvo Ocean Race

Den Haag (dpa) - Was im Leben wichtig ist, vergaß Carolijn Brouwer auch im Moment ihres größten Triumphes nicht. Nach dem grandiosen Erfolg als erste Frau in der 45-jährigen Geschichte des Volvo Ocean Race konnte sie ihren siebenjährigen Sohn Kyle im Zielhafen Den Haag in die Arme schließen.

Copyright © mittelhessen.de 2018