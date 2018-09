Nicht Topfavorit: Deutsche Tischtennis-Stars mit EM-Sorgen

Boll, Ovtcharov & Co.

Düsseldorf (dpa) – Die deutschen Tischtennis-Stars werden in der kommenden Woche nicht in Topform zu den Europameisterschaften in Alicante fliegen. Rekord-Europameister Timo Boll musste im Sommer mehrere Wochen wegen erneuter Probleme an der Halswirbelsäule pausieren.

Copyright © mittelhessen.de 2018