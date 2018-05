Olympia-Dritte Scheder peilt Turn-Comeback bei EM-Quali an

Nach Knie-Operation

Chemnitz (dpa) - Die Olympia-Dritte Sophie Scheder peilt bei der EM-Qualifikation in ihrer Wahlheimat Chemnitz am 23. Juni ihr Turn-Comeback nach fast zweijähriger Wettkampfpause an.

Copyright © mittelhessen.de 2018