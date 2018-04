Ovtcharov: «Mehr, als immer nur Zweiter oder Dritter werden»

Tischtennis-Mannschafts-WM

Frankfurt/Main (dpa) - Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov geht trotz seiner mehrwöchigen Verletzungspause optimistisch in die am Sonntag beginnende Mannschafts-WM in Schweden.

Copyright © mittelhessen.de 2018