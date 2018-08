Pauline Schäfer verhindert Team-Blackout am Schwebebalken

European Championships Turnen

Glasgow (dpa) - Pauline Schäfer konnte sich über ihr erstes EM-Finale gar nicht richtig freuen. Die Weltmeisterin hat das komplette Desaster der deutschen Turnerinnen am Schwebalken verhindert und ist als Zweite souverän in das Finale der Europameisterschaften in Glasgow eingezogen.

