Remisrekord lässt Carlsen und Caruana kalt

Schach-WM

London (dpa) - Die Schach-WM zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana in London verläuft äußerst ausgeglichen und nach neun Remis in neun Partien steht es 4,5:4,5. Das ist Weltrekord, denn zu Beginn einer WM gab es noch nie so viele Punkteteilungen hintereinander.

