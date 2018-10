Riesenjubel nach Zittereinlage: Turnerinnen im Team-Finale

Zum zweiten Mal

Doha (dpa) - Eli Seitz ballte die Fäuste, Sophie Scheder und Kim Bui lagen sich in den Armen, Sarah Voss entfuhr ein Aufschrei der Erlösung: Die deutschen Turnerinnen sind bei den Weltmeisterschaften am Persischen Golf zum zweiten Mal nach 2011 in ein WM-Team-Finale eingezogen.

