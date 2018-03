Rückenschwimmer Glania und Diener siegen, aber ohne EM-Norm

Wettkampf in Edinburgh

Edinburgh (dpa) - Die deutschen Rückschwimmer haben bei einem internationalen Wettkampf in Schottland Erfolge gefeiert. Trotz ihrer Siege am Wochenende in Edinburgh reichte es für den Frankfurter Jan-Philip Glania und Christian Diener aus Potsdam aber noch nicht für die EM-Qualifikation.

