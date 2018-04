Snooker-WM ohne deutsches Talent Kleckers

Niederlage in Qualifikation

Sheffield (dpa) - Die Snooker-Weltmeisterschaft wird auch in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Lukas Kleckers scheiterte als einziger Starter in der Qualifikation gleich in der ersten Runde.

