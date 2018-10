Turnerinnen mit WM-Topleistung - Seitz stark am Barren

Im Strom-Chaos

Doha (dpa) - Fünf junge Frauen strahlten um die Wette, der nervige Stromausfall war vergessen: Die deutschen Turnerinnen haben sich am Samstag bei den Weltmeisterschaften in Doha auch von einer längeren Unterbrechung nicht schocken lassen. Im dritten von elf Durchgängen der Qualifikation kamen sie auf 161,071 Punkte, belegen damit in der Zwischenwertung den zweiten Platz hinter Japan (162,180 Punkte) und steuern Kurs auf das Team-Finale.

Copyright © mittelhessen.de 2018