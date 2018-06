Volleyballer überraschen mit Sieg gegen USA

Nationenliga

Ottawa (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind mit einem Sieg in das Nationenligaturnier in Kanada gestartet. Die junge Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani bezwang in Ottawa überraschend den Weltranglistenzweiten USA mit 3:0 (25:19, 25:22, 25:13).

