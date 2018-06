Volleyballer verpatzen ersten Heimauftritt in Ludwigsburg

Nationenliga

Ludwigsburg (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben im Kampf um die Finalrunde der Nationenliga einen schweren Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani unterlag ausgerechnet zum Auftakt ihres Heimturniers in Ludwigsburg mit 2:3 (22:25, 25:21, 15:25, 25:20, 12:15) in einem Krimi gegen Mitkonkurrent Japan. Die Asiaten zogen am Freitag in der Tabelle mit ihrem fünften Sieg am deutschen Vize-Europameister vorbei. Gianis Team gewann von seinen zehn Partien nur vier.

