Volleyballerinnen besiegen Argentinien bei WM klar

Turnier in Japan

Yokohama (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan ihren zweiten klaren Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich in ihrem dritten Spiel in der Gruppe A in Yokohama mit 3:0 (25:21, 34:32, 25:18) gegen Argentinien durch.

