Volleyballerinnen verlieren WM-Auftakt unglücklich

Titelkämpfe in Japan

Yokohama (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Japan eine Überraschung knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag in ihrem ersten Gruppenspiel in Yokohama dem EM-Zweiten Niederlande mit 1:3 (25:22, 21:25, 22:25, 30:32).

