Waliser Price gewinnt im Darts-Finale gegen Anderson

Grand Slam of Darts

Wolverhampton (dpa) - Gerwyn Price hat den Grand Slam of Darts in Wolverhampton gewonnen. Der 33 Jahre alte Waliser schlug im Finale Favorit Gary Anderson mit 16:13 und sicherte sich damit den wichtigen Titel weniger als einen Monat vor der WM in London.

