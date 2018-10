Weltmeisterin Pauline Schäfer verpasst Turn-WM

In Doha

Berlin (dpa) - Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer kann nicht bei der WM antreten. Die Schwebebalken-Spezialistin aus Chemnitz leidet noch immer an einer Verletzung am Fußgelenk. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) bekannt. Die WM findet vom 25. Oktober bis zum 3. November in Doha statt.

