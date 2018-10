Auch bei Olympia 2020 in Tokio wieder Flüchtlingsteam dabei

IOC

Buenos Aires (dpa) - Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio wird erneut ein Team aus Flüchtlingen an den Start gehen. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei seiner Versammlung in Buenos Aires mit.

