FIFA-Chef Infantino kandidiert für zweite Amtszeit

FIFA-Kongress

Moskau (dpa) - Gianni Infantino kandidiert für eine zweite Amtszeit als FIFA-Präsident. Das kündigte der Schweizer in seiner Schlussrede beim Kongress des Fußball-Weltverbandes am 13. Juni in Moskau an.

Copyright © mittelhessen.de 2018