FIFA in Bogotá vor Beschluss für Videobeweis bei WM

Sitzung des FIFA-Councils

Bogotá (dpa) - An der Nutzung des Videobeweises bei der WM in Russland im Sommer gibt es praktisch keine Zweifel mehr. FIFA-Chef Gianni Infantino wird dieses Projekt am 16. März vom Council des Fußball-Weltverbandes genehmigen lassen.

