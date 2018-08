Heiße Spiele - Hitze in Japan Gefahr für Olympia 2020?

Vorschlag Zeitumstellung

Tokio (dpa) - Heiße Spiele werden das, so viel steht fest. Wenn Japan in zwei Jahren die Welt zu den Olympischen Spielen begrüßt, werden nicht nur die Athleten ins Schwitzen kommen. Schon jetzt denkt die Regierung in Tokio über die Einführung einer Olympia-Sommerzeit nach.

