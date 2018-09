Indonesien will sich um Olympia 2032 bewerben

Nach Erfolg der Asienspiele

Jakarta (dpa) - Indonesien will sich als Gastgeber für Olympia 2032 bewerben. Nach dem Erfolg der Asienspiele in Jakarta sei das Land bereit für größere Sportveranstaltungen, sagte Präsident Joko Widodo in Bogor.

