Kaspars Gorkss neuer Präsident von Lettlands Fußballverband

Ehemaliger Nationalspieler

Riga (dpa) - Kaspars Gorkss ist neuer Präsident des lettischen Fußballverbands (LFF). Der 36 Jahre alte Ex-Auswahlkapitän wurde am Freitag auf einem außerordentlichen Kongress in Riga für zwei Jahre an die Spitze gewählt. Gorkss setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.

