Peking 2022 mit Frauen-Monobob und Skisprung-Mixed-Teams

Sitzung IOC-Exekutivkomitee

Lausanne (dpa) - Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking werden mehr Frauen als jemals zuvor an den Start gehen. Das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees hat in Lausanne bei der Neuaufnahme vor allem den Aspekt der Gleichberechtigung berücksichtigt.

