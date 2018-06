Putin nimmt am FIFA-Kongress in Moskau teil

Kremlchef

Moskau (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Mittwoch an der Sitzung des FIFA-Kongresses in Moskau teilnehmen. Das gab der Kreml einen Tag zuvor bekannt. Am letzten Tag des Kongresses des Fußball-Weltverbandes soll der Gastgeber für die WM 2026 gekürt werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018