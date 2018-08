Sloweniens Verband nominiert Ceferin für Wiederwahl

UEFA-Präsident

Genf (dpa) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist von seinem slowenischen Heimatverband zur Wiederwahl an der Spitze der Europäischen Fußball-Union nominiert worden, teilte der Verband mit. Die Wahl findet am 7. Februar 2019 in Rom statt, Nominierungsschluss ist der 7. November dieses Jahres.

