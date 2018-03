Boston verliert NBA-Topspiel in Houston 120:123

Basketball-Profiliga

Houston (dpa) - Die Boston Celtics haben das Topspiel in der NBA bei den Houston Rockets verloren. Der Rekordmeister der Nordamerika-Liga unterlag in einer spannenden Schlussphase dem Team aus Texas mit 120:123 (64:58) und konnte den 15. Sieg in Serie der Rockets nicht verhindern.

